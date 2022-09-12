Фурнитура Schüco позволяет реализовать самые разнообразные решения по управлению оконными и дверными системами Schüco. Все окна подсоединяются к автоматическим системам управления зданием и участвуют в управлении энергозатратами и безопасностью. Удобное управление с помощью двух кнопок, встроенных в ручку. С помощью этих кнопок осуществляется управление приводами, расположенным внутри рамы, которые за считанные секунды блокируют или разблокируют окно, откидывают или закрывают створку.