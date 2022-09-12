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+7(495) 740-85-79
zakaz@oknaschuco.com
Можайское шоссе,
д. 165, стр.1, 3 этаж, офис 25
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Фурнитура Schüco

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zakaz@oknaschuco.com
+7(495)740-85-79

Можайское шоссе, д. 165, стр.1,
3 этаж, офис 25
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Внимание! Перед оплатой заказа просим вас ознакомиться с текстом Договора Оферта. После оплаты заказа договор вступает в силу.
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Перед оформлением заказа просим связаться с менеджером и узнать по наличию товара на складе.
В случае отсутствия товара на складе Поставщика товар поставляется со склада Производителя, срок выполнения заказа может составлять от 8 до 12 недель.

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Фурнитура Schüco позволяет реализовать самые разнообразные решения
по управлению оконными и дверными системами Schüco.

Фурнитура Schüco

Фурнитура Schüco позволяет реализовать самые разнообразные решения по управлению оконными и дверными системами Schüco. Все окна подсоединяются к автоматическим системам управления зданием и участвуют в управлении энергозатратами и безопасностью. Удобное управление с помощью двух кнопок, встроенных в ручку. С помощью этих кнопок осуществляется управление приводами, расположенным внутри рамы, которые за считанные секунды блокируют или разблокируют окно, откидывают или закрывают створку.